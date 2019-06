Anklager lukker drabssag fra Holbækmotorvejen

I knap et halvt år har en 30-årig gulvlæggerelev haft en sigtelse for manddrab hængende over hovedet, efter at hans 29-årige kollega og kammerat i december mistede livet på Holbækmotorvejen.

Men nu har anklagemyndigheden bestemt, at der ikke skal rejses tiltale i sagen.

»Københavns Vestegns Politi kan oplyse, at den straffemæssige efterforskning blev lukket den 20/5-2019, og at sigtelsen er frafaldet, fordi anklagemyndigheden ikke vurderer, at nogen kan straffes for drab«, lyder det i en mail fra politikredsen til Ritzau.

Vestegnens Politi krævede tilbage i december, at den 30-årige skulle varetægtsfængsles på baggrund af drabssigtelsen. Men ved et grundlovsforhør i Glostrup afviste dommer Katrine B.B. Eriksen kravet.

Ifølge hende var der ikke en begrundet mistanke om, at der var sket et drab. Ifølge sigtelsen derimod skulle den 30-årige med vilje have skubbet sin kammerat ud på motorvejen, hvor han blev ramt af flere biler.

Ved retsmødet fortalte den 30-årige, at han og kammeraten havde været på druk, blandt andet på værtshuset Chimpansen i Taastrup.

Efter et besøg hos den 30-åriges svigermor, var de i taxa på vej tilbage til værtshuset. Undervejs opstod der en kontrovers med taxachaufføren, som satte de to mænd af på motorvejen.

Her forsøgte de at praje en bil. Det var mørkt og på et tidspunkt gik det galt. Den 29-årige kom ud på kørebanen og blev ramt af flere biler.

Et vidne mente, at det så ud, som om han blev skubbet. Men den 30-årige har fortalt, at han tværtimod forsøgte at trække sin kammerat ind i sikkerhed.

ritzau