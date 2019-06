Fakta

Hvad laver Folketingets formand?

Efter et valg skal det nye Folketing ifølge grundloven vælge en formand ved en afstemning i salen. Oftest vil der dog kun være indstillet én kandidat, som det på forhånd er kendt, at et flertal vil bakke op om.

Formandsposten bliver regnet som landets mest ærefulde folkevalgte post. Arbejdet består blandt andet i at sørge for, at det parlamentariske arbejde sker efter grundlovens regler, og at rammerne for samarbejdet mellem folketinget og regeringen bliver overholdt.

Folketingets formand er også ansigtet udadtil og tager imod officielle gæster og udenlandske delegationer, der besøger Folketinget.

