Hvis du på noget tidspunkt var i tvivl: Statens topembedsmænd vandt valget

Jeg siger ikke, at der blev drukket champagne. Men mon ikke landets topembedsmænd på Slotsholmen alligevel smilede skævt, da mandaterne var gjort op efter folketingsvalget.

Penible sager – så som et opgør med offentlighedsloven og drømmen om afhøringer af embedsmænd i Folketinget – kan med en ny magtdeling på Christiansborg lettere begraves.

Som noget nyt har Socialdemokratiet og Venstre et flertal i ryggen med i alt 91 mandater, og sammen kan de to bærende statsministerpartier gøre livet aldeles lettere for departementschefer og andre topembedsmænd på de ministerielle gange.

Før valget nåede de radikale og SF at opsige forliget om offentlighedsloven, og dermed var vejen banet for, at et åbenhedsflertal med også Enhedslisten, LA, de konservative, DF og Alternativet kunne lempe statens udskældte mørklægningsregler.

Offentlighedsloven blev vedtaget i 2012 og fulgt med stor intern interesse på Slotsholmen. Siden har embedsmænd lettere kunne holde regeringsnotater, juridiske vurderinger, anbefalinger og advarsler skjult for offentligheden uden at bryde loven. Således blev justitsminister Søren Pape Poulsen mødt med stakkevis af embedsmandsnotater, der frarådede store revolutioner, da han i 2016 som den første minister åbnede for et opgør med ministeriernes mørklægning.

Trods et flertal i Folketinget og et flertal blandt regeringspartierne kunne Papes skib ikke sejle, Venstre og Socialdemokratiet var indadtil imod de store paladsrevolutioner, og nu er åbenhedsflertallet væk. Imens arkiverer embedsmændene deres advarsler mod alskens lempelser af offentlighedsloven til den dag, den systembeskyttende duo S og V mister sit flertal.

Embedsmænd fredet fra afhøringer

I en anden boldgade gav det anledning til nervøse trækninger på Slotsholmen, da Folketingets afgående formand, Pia Kjærsgaard, gjorde det til sit ypperste projekt at indføre parlamentariske høringer, som vi kender det fra Norge, hvor embedsmænd kan blive udspurgt i Folketinget.

Landets embedsmænd har ingen pligt til at svare partier i Folketinget, med mindre der nedsættes en undersøgelseskommission. Men som noget nyt skulle Folketingets partier have bedre adgang til at udspørge embedsmænd i diverse problemsager.

På Slotsholmen opfattes idéen som et brud på den danske tradition med at skærme en partipolitisk uafhængig embedsstand. Således arbejdede ledende departementschefer indadtil for at lægge sporet dødt, inden det for alvor fik fat i åbenhedsflertallet. Også her var statsministerpartierne S og V mere tilbageholdende, og Pia Kjærsgaard måtte erkende, at tidsplanen skred. Med grundlovsvalget kan S og V sammen påberåbe sig vetoret i enhver lovgivning, der skal styrke Folketingets muskler og adgang til ministerielle embedsmænd på bekostning af skiftende regeringer.

Folketingets næste formand er oplagt fra Socialdemokratiet og vil næppe være bannerfører for et lignende projekt. Selv hvis det bliver en radikal formand eller en venstrepolitiker for bordenden i Folketingets formandsskab, vil du kunne høre lettelsens suk fra ministergangene helt ind i vandrehallen på Christiansborg. For med folketingsvalgets tale fik statscheferne på lange strækninger det systembevarende flertal, som de har manglet de seneste fire år, og som betyder, at arbejdsvilkårene for landets embedsmænd ikke sådan lige er til at ændre.