Apples skrinlagte datacenter koster entreprenør milliarder MT Højgaard må vinke farvel til ordre på 1,9 milliarder kroner, fordi Apple dropper datacenter nær Aabenraa.

Den danske entreprenørkoncern MT Højgaard går glip af en ordre på 1,9 milliarder kroner, fordi Apple tirsdag valgte at skrotte sin plan om at bygge et datacenter tæt ved Aabenraa.

Det oplyser MT Højgaard i en meddelelse onsdag.

Apple har valgt at droppe byggeriet og i stedet fokusere på et andet datacenter i Viborg.

Planerne om at bygge et datacenter i Kassø ved Aabenraa på en 285 hektar grund kom frem i 2017.

Aabenraa Kommune blev orienteret om de nye planer tirsdag. MT Højgaard oplyser, at ordren til 1,9 milliarder kroner ville være kommet i kassen løbende de næste tre-fire år.

Ingen konsekvenser for bemandingen

MT Højgaard-direktør Anders Heine Jensen fortæller til DR, at den glippede ordre ikke får konsekvenser for bemandingen.

»Vi er ærgerlige over, at projektet uden for Aabenraa indstilles, men vi glæder os over en fortsat positiv relation til bygherren og vores stærke position i det fortsat attraktive marked for datacentre«.

»Selv om der var tale om en stor ordre, havde den en lang produktionstid på tre-fire år. Derfor påvirker ophævelse af ordren ikke vores forventninger til 2019 eller bemandingen i MT Højgaard i den kommende periode«, siger Anders Heine Jensen til DR.

Apples beslutning kom bag på Aabenraa Kommune, fortalte borgmester Thomas Andresen (V) tirsdag.

»Det ærgrer mig meget. Jeg havde gerne set, at man var kommet i gang«.

»Men når det så er sagt, så har vi gang i rigtig mange ting i Aabenraa Kommune - inklusive yderligere datacentre«, sagde han.

Apple vil forsøge at sælge grunden ved Aabenraa, og kommunen håber at kunne finde en køber, som kunne være interesseret i at opføre et datacenter.

Apple er ikke den eneste it-gigant, der har gjort sig bemærket kommunen.

Google har købt en grund i Kassø ved siden af Apples grund, hvor selskabet planlægger at opføre et datacenter.

