Vismændene: Stor grøn bilpark kræver trængselsafgift, nedskæringer eller højere skat

Hvis regeringen og Folketinget vil nå målet om, at alle nye biler fra 2035 skal køre på grøn energi, vil det med de nuværende skatteregler medføre et stort tab af skatteindtægter.

For at løse det problem må regeringen og Folketinget »gentænke beskatningen af biler og transport«, så bilerne beskattes efter, hvor meget de belaster samfundet i form af trængsel, klima og luftforurening. Og hvis der stadig mangler penge i statskassen, må regeringen og Folketinget skære ned på de offentlige udgifter eller forhøje skatten på arbejdsindkomst.

Det skriver de økonomiske vismænd, formandskabet for De Økonomiske Råd, i en rapport, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Omstillingen af den danske bilpark fra benzin og diesel til elektricitet eller anden grøn energi er et af de helt store emner for den kommende regering, og både Socialdemokratiet og Radikale, SF og Enhedslisten har lovet at skrue ambitionerne for den grønne omstilling betragteligt op.

Fakta Bilafgifter gav 49,5 milliarder

Statens samlede indtægter i form af bilafgifter var i 2017 på 49,5 milliarder kroner. Afgifterne blev betalt således: Registreringsafgift: 20 mia. Vægtafgift/grøn ejerafgift: 11,2 mia. Afgift på diesel: 9,3 mia. Afgift på benzin: 7,5 mia. Ansvarsforsikringsafgift: 1,5 mia. Kilde: Skatteministeriet

Men det vil slå et hul i statskassen, hvis politikerne bare skal leve op til målet om, at »alle nyreregistrerede biler senest i 2035 er nulemissionsbiler«, som V-LA-K-regeringen satte, skriver vismændene, som formulerer det således:

»Med uændrede skatteregler vil det indebære et betydeligt tab af skatteindtægter«.

Beskatningen af benzin- og dieselbiler – registreringsafgift, ejer- og vægtafgift, benzinafgifter med mere – indbringer i dag staten ca. 50 milliarder kroner om året, har Skatteministeriet oplyst til Folketingets Skatteudvalg.

Langt de fleste elbiler er i dag fritaget for afgift, og hvis den ordning fortsættes, er politikerne nødt til at finde på nye skatter for at undgå, at statskassen kommer til at mangle et milliardbeløb.

Vismændene anbefaler, at politikerne med et nyt afgiftssystem alene bør se på, hvor meget bilerne belaster i form af »trængsel, klima og luftforurening«. De bør derimod ikke bruge bilbeskatningen til at få flere penge i kassen eller omfordele mellem rig og fattig.

Og så kan det blive nødvendigt at spare på de offentlige udgifter eller forhøje skatten på arbejde, når vismændene frem til.

»Hvis en hensigtsmæssig omlægning af bilbeskatningen fører til færre indtægter fra bilrelaterede afgifter, bør finansieringen findes gennem offentlige besparelser eller højere indkomstskat«, skriver vismændene i deres anbefaling.

Anbefalingen viser, at en ny regering står over for en vanskelig opgave med den grønne omstilling. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har både før og efter valgkampen været skeptisk over for at indføre trængselsafgifter, og partiet har afvist at forhøje skatterne for almindelige mennesker. Endelig går samtlige partier i rød blok ind for at øge, ikke beskære, de offentlige udgifter.

Kommuner bruger for mange penge

Vismændene rammer med deres konklusioner og anbefalinger på en række punkter ind i den vanskelige diskussion om den politik for en ny regering, som Mette Frederiksen fører på Christiansborg.

Vismændene skriver, at de »offentlige finanser er grundlæggende sunde«, men afstanden til budgetlovens underskudsgrænse på en halv procent er »begrænset«.

Og vismændene betegner det som »uheldigt«, at kommunerne i både 2017 og 2018 har brugt flere penge til drift og anlæg, end de havde aftalt med regeringen. Kommunerne har »i flere år overskredet anlægsrammen«, men da de samtidig brugte færre penge på offentlig service, blev den samlede ramme overholdt gennem flere år. Det skete dog ikke i 2017 og 2018, hvilket betyder, at »kommunerne nu i to år har overskredet den samlede ramme for service og anlæg under et«, skriver vismændene.

De erkender, at det kan være svært at styre de offentlige udgifter, men det er uheldigt, at aftalerne ikke overholdes«, både af hensyn til økonomien og til troværdigheden.

Skepsis ved pensionsplaner

Beskæftigelsen er siden 2013 steget med 240.000 personer. Arbejdsløsheden er i samme periode kun faldet fra 160.000 til 100.000 personer.