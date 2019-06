Tog er brudt ned under myldretid over Øresundsbroen Manglende kørestrøm til Øresundstog betyder, at DSB må indsætte busser.

Midt i myldretiden fredag eftermiddag er togdriften mellem Danmark og Sverige blevet indstillet. DSB vil indsætte togbusser til passagererne, oplyser selskabet. Hos de svenske myndigheder oplyses det, at et tog er gået i stå, og at det skyldes manglende kørestrøm. Det holder på en strækning, hvor der kun er ét spor. Problemet er opstået cirka klokken 15.30. ritzau