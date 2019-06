Udlændingekontrol blev neddroslet for at passe på Paludan Politiet reducerede kontrol med udlændinge på grund af øget beskyttelse af Stram Kurs-lederen.

Københavns Politi måtte i en periode neddrosle bemandingen i Udlændingekontrolsektionen (UKS), der forbereder udlændingesager, for at passe på lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Det bekræfter Københavns Politi over for Frederiksborg Amts Avis.

»Det er en kendt sag, at politiet har brugt omfattende ressourcer på at sikre den offentlige ro og orden under Stram Kurs’ demonstrationer«.

»Hos Københavns Politi har vi løbende prioriteret de ressourcer, vi har, og der er blevet inddraget bemanding fra en række afdelinger, blandt andet Udlændingekontrolsektionen«, skriver Københavns Politi i en mail til avisen.

Det var med et mål om at deportere op mod 700.000 mennesker, at Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen stillede op til folketingsvalget i år.

Det er UKS, som håndterer og forbereder udlændingesager i politikredsen, men Frederiksborg Amts Avis erfarer, at sektionen blev lukket den 25. april, så medarbejderne i UKS kunne hjælpe med at håndtere beskyttelsen af Paludan. Arbejdet med udlændingesager blev i stedet overladt til politiets operative personale.

Københavns Politi afviser, at der har været tale om en decideret lukning af afdelingen, men erkender, at afdelingen har haft 'væsentligt reduceret bemanding'.

»Det har naturligvis haft betydning for sektionens muligheder for at opretholde kontroltrykket og at assistere resten af politikredsen med sagsbehandling i udlændingesager«, skriver Københavns Politi.

Lukningen af UKS afføder kritik fra Rasmus Paludan selv.

»UKS burde styrkes, ikke lukkes. Der er et stort behov for den afdeling. Den prioritering fra politiets side er helt hen i vejret«, siger Rasmus Paludan til Frederiksborg Amts Avis.

Oprindeligt skulle UKS være forblevet lukket frem til den 17. juni, men efter kritik fra flere sider blev perioden forkortet.

