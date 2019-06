»For lidt nærvær, for meget konflikt og stor utryghed«: Børnehave i Albertslund lukker efter danmarkshistoriens største pædofilisag

I 2017 blev Børnehaven Rosenly i Albertslund ramt af Danmarks største pædofilisag.

Nu har kommunen valgt at lukke institutionen, fortæller DR.

»Der er for lidt nærvær, for meget konflikt og for stor utryghed blandt børnegruppen. Herudover er der et meget højt sygefravær blandt personalet. Det nuværende pædagogiske miljø for børnene i Rosenly vurderes ikke at støtte børns udvikling, læring og trivsel tilstrækkeligt«, lyder det ifølge DR fra Økonomiudvalget i Albertslund Kommune, der står bag beslutningen om at lukke børnehaven.

Pædofilisagen blev for alvor afdækket i DR-dokumentaren ’De Skjulte Overgreb’. En pædagogmedhjælper blev anholdt og dømt for stribevis af seksuelle overgreb på både børnehavebørn og spejderbørn gennem en periode på 20 år.

I Børnehaven Rosenly var der tale om overgreb på 23 børn.

»Sagen har blottet kommunale svigt af de helt store og endnu en gang udstillet behovet for, at pædagoguddannelsen får et gevaldigt løft. Som det er nu, kan man tage en hel uddannelse som pædagog med meget sparsom undervisning i tegn på seksuelle overgreb, og hvordan man griber ind over for dem«, skrev direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i et debatindlæg i Politiken.

Pædofilisagen har sat sit tydelige præg på personalet i børnehaven. Ifølge DR havde personalet i gennemsnit 1,7 sygedage om måneden sidste år, og i de første tre måneder af 2019 steg det til 3,3 sygedage om måneden. Flere af pædagogerne fortæller, at de er begyndt i psykologbehandling på grund af pædofilisagen.