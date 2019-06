Udbyttechef på rundtur i København med hovedaktør i svindelsag: »De sagde, de ville sikre sig, at de gjorde det rigtigt«

Lisbeth Rømer afviser, at hun optrådte forkert, da hun som udbyttechef i Skat gav en rundtur til Københavns seværdigheder til ledende ansatte i et firma, der nu er sagsøgt i skandalen om svindel for milliarder. Rundturen foregik to år før en række opsigtsvækkende frokoster med fadøl mellem en ansat i Rømers lille afdeling og en svindelmistænkt direktør fra London.