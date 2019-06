Anna Mee Allerslev dropper retssager mod aviser

Den tidligere borgmester har tirsdag valgt at droppe injuriesagen, der var sat til at køre i retten til september.

»Sagen er hævet,« siger Anna Mee Allerslevs advokat, Bjarke Vejby til B.T.

Han har ingen kommentarer til, hvorfor Allerslev har valgt at droppe sagen.

Hun stævnede sidste år B.T., der i en serie artikler havde afdækket hendes relationer til Øens Murerfirma og dets ejer, Jan Elving.

Allerslev blandede sig i murerfirmaets sager hos kommunen og spurgte bl.a. en forvaltningsdirektør, om han kunne hjælpe med en byggetilladelse til at ombygge en fabrik til spillestedet Tap1 på murerfirmaets grund.

Hun brugte desuden murerfirmaet til at totalrenovere sin herskabslejlighed på Østerbro og fik undervejs et nedslag i pris.

En advokatundersøgelse bestilt af kommunen konkluderede, at grunden til prisnedslaget ikke var dokumenteret. Det fik en ekspert i forvaltningsret til at sige, at der var mistanke om bestikkelse.

Valgte at gå rettens vej

Men Allerslev mente, at der ikke var noget at komme efter.

Og da B.T. afslørede, at hun desuden havde SMS'et med en forvaltningsdirektør om en rapport, der skulle gøre det muligt at afholde koncerter på murerfirmaets grund, valgte hun at gå rettens vej:

'Påstandene mod min person bliver grovere og grovere, som tiden går. I dagens artikler beskylder B.T. mig igen for korruption og bestikkelse. Jeg har derfor instrueret min advokat, Bjarke Vejby, om at anlægge injuriesag mod dem og Berlingske, der desværre gentager B.T.s injurier,' skrev Allerslev på sin facebookprofil 1. oktober 2018.

Nu har hun altså valgt at droppe sagen.

Det er chefredaktør på B.T. Michael Dyrby tilfreds med.

»Vi har aldrig ment, at der var belæg for en injuriesag. Så det er vi naturligvis tilfredse med«

Vi har aldrig ment, at der var belæg for en injuriesag. Så det er vi naturligvis tilfredse med Michael Dyrby, chefredaktør på B.T.

Anna Mee Allerslev har tidligere meldt B.T. til Pressenævnet.

Nævnet konkluderede, at der ikke var grundlag for at udtale kritik af B.T.'s artikler.

Ritzau