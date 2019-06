To mænd er ramt af skud i benene i Aarhus

To mænd på 23 og 31 år blev natten til onsdag begge ramt af skud i benet i forbindelse med et skyderi på Kappelvænget i Aarhus Vest.

Flere timer efter står politiet fortsat uden anholdte i sagen. Derfor søger Østjyllands Politi vidner, der kan hjælpe med at få kastet lys over sagen.

Skudepisoden fandt sted omkring klokken 00.35. Der blev afgivet flere skud på stedet, som tidligere har dannet ramme om den igangværende bandekonflikt i byen.

Det er dog fortsat uvist, om motivet til skyderiet skal findes i bandemiljøet.

»Det er endnu for tidligt at sige, om skudepisoden har forbindelse til bandekonflikten i området, men det er selvfølgelig naturligt, at vi kigger i den retning«, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

De to skudofre blev kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital og er uden for livsfare.

Flere gerningsmænd er set forlade stedet i en bil og køre i en ukendt retning

For tidligt at konkludere noget om motiv og gerningsmænd

Politiet har natten igennem intensiveret patruljeringen og arbejdet på gerningsstedet. Der har i den forbindelse været afspærret på Kappelvænget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere beboere i området, der har hørt skud og set talstærkt politi på gaden.

»Der er skyderi og ballade lige nu i Herredsvang og Trillegården«, fortæller en unavngiven beboer til avisen.

Et billede på avisens hjemmeside viser en butiksrude ramt af skud.

Politiet vil i løbet af onsdagen afhøre de to mænd, der blev ramt af skud, og fortsætte efterforskningen.

»Nu skal vi have foretaget en række afhøringer og efterforskningsskridt, inden vi kan konkludere noget i forhold til motiv og gerningsmænd«, siger Michael Kjeldgaard.

Har man oplysninger om skyderiet, kan man ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

ritzau