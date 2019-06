Færøsk mand er anholdt for drab for seks år siden

Politiet på Færøerne har onsdag anholdt en mand i forbindelse med en kvindes død for mere end seks år siden. Det oplyser politiet.

Sagen går helt tilbage til november 2012, da den yngre kvinde blev fundet død. I en kortfattet pressemeddelelse omtaler politiet også den anholdte som yngre.

Flere adresser er blevet ransaget i forbindelse med betjentenes aktion, fremgår det af meddelelsen.

I et retsmøde torsdag skal en dommer i Retten på Færøerne afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte mand. Retten oplyser, at retsmødet finder sted klokken 9.15 lokal tid.

Onsdag eftermiddag lyder meldingen fra efterforskerne hos Færøernes Politi, at man ikke har kommentarer.

I pressemeddelelsen hedder det, at sagen drejer sig om et 'mistænkeligt dødsfald', men vicepolitimester Linda Hesselberg bekræfter overfor Ritzau, at sigtelsen drejer sig om manddrab.

Hun oplyser også, at anholdelsen skete onsdag klokken 11.15.

I november 2012 forsvandt en 16-årig pige ved Hvannasund på Vidoy, som er en af de nordligste øer. Flere mennesker gik ud for at lede efter hende. Pigen blev fundet død ved en dæmning, og i første omgang lød konklusionen, at dødsårsagen var drukning.

Imidlertid vil politiet onsdag ikke bekræfte, at anholdelsen har forbindelse til denne sag.

Drabssager er sjældne på Færøerne. I august 2014 blev en 36-årig mand dræbt med knivstik i bygden Hvalba på Sudoroy. Det var det tiende drab i 48 år, blev det rapporteret i forbindelse med den efterfølgende straffesag.

ritzau