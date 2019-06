Drama om regeringsforhandlinger: De Radikale møder ikke op til forhandlinger om klima De Radikales leder Morten Østergaard afviser at møde op til aftenens forhandlinger om klima. Pia Olsen Dyhr raser.

På Christiansborg var der lagt op til, at rød blok onsdag aften kunne have indgået den første delaftale i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering.

En ambitiøs klimapolitik med reduktionsmål på formentlig 70 procent i 2030 er på bordet. Men der vil ikke blive lukket en aftale onsdag aften.

De Radikales leder Morten Østergaard har nemlig meddelt, at han ikke møder op til forhandlingerne, som han blev inviteret til af den kongelige undersøger Mette Frederiksen (S).

De Radikale ønsker vished for økonomien i den grønne omstilling - og klarhed over andre punkter i forhandlingerne, som eksempelvis udlændingepolitikken, før man nikker til resultater i forhandlingerne.

Det var en synligt irriteret og vred partiformand for SF, Pia Olsen Dyhr, der ankom til onsdag aftens forhandlinger om klima hos Mette Frederiksen, der arbejder for at danne regering.

Hun var netop blevet informeret om, at Radikale Venstre ikke har tænkt sig at ankomme. Radikale Venstre vil ikke lukke en aftale på klimaet inden økonomien er på plads.

»Noget af det, jeg synes er allervigtigst er klimaet. Og vi havde en pagt os tre partier«.

» Jeg føler lidt, at den ene musketer har forladt gruppen. At udeblive fra forhandlingerne om noget, jeg troede Radikale Venstre også synes er vigtigt, det forstår jeg ikke, siger formand for SF Pia Olsen Dyhr på vej ind til forhandlinger«.

Enhedslistens Pernille Skipper siger før fællesmøde onsdag aften, at hun "selvfølgelig" kommer til de møder, hun bliver indkaldt til.

»Vi skal tale en ambitiøs grøn omstilling. Det har vi glædet os til. Det er rigtig, rigtig vigtig for os«.

»Der er på ingen måde tale om, at Enhedslisten lukker nogen delaftaler, men nu skal vi snakke klima. Og så fortsætter vi i morgen med børn og Sjælsmark«, siger Pernille Skipper.

/ritzau/

ritzau