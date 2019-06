36-årig skoleansat sigtet for at krænke og filme elever

En 36-årig mand, der tidligere var ansat på Karensmindeskolen i Støvring i Nordjylland, er blevet sigtet for at have blufærdighedskrænket en række af skolens elever.

Han er også sigtet for at have optaget nogle af eleverne uden deres viden. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har efterforsket sagen i fire måneder. I alt er den 36-årige mand sigtet for 27 forhold af blufærdighedskrænkelse og 28 ulovlige optagelser.

De mange film er angiveligt blevet optaget i et omklædningsrum på skolen fra skoleåret 2013/2014 og frem til anholdelsen af manden 22. februar i år.

»Det har vi kunnet dokumentere via fund af it-effekter på den 36-åriges bopæl«, siger den ansvarlige for efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i pressemeddelelsen.

Han understreger, at der i forbindelse med den omfattende efterforskning ikke er fundet nogen tegn på, at optagelserne skulle være delt.

Har identificeret 82 forurettede elever

Politiet har identificeret 82 forurettede elever, som alle er piger. Der er tale om både nuværende og tidligere elever. Både de og deres forældre vil senest blive underrettet om sagen enten via brev eller over telefonen fredag.

Politiet kom på sporet af mandens ulovlige optagelser, da skolen 4. februar anmeldte, at der var blevet fundet en rygsæk i omklædningsrummet. I tasken var der overvågningsudstyr.

I kølvandet på sagen har skolen sammen med politiet og kommunen sat et støtteberedskab op. Der er også forberedt et møde på skolen for forældre og deres døtre på 7.-9.-årgang.

»Vores fokus er på at tage hånd om og hjælpe de berørte elever og deres forældre bedst muligt gennem situationen«, siger Vibeke Lei Stoustrup, der er direktør i Rebild Kommune.

Den 36-årige er også sigtet for børneporno. Det sker oftest automatisk, når der er tale om mulige ofre under 18 år.

ritzau