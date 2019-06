Møgdyr, blomster og sommerfugle har fået frie forhold på Mols

I et naturområde i Mols Bjerge har vilde heste og køer fået overladt opgaven med at ’passe’ et naturområde, så det kan få lov at udvikle sig uden menneskelig indblanding. Eksperimentet følges med spænding, for der er interesse for at etablere mere selvforvaltende natur.