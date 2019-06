Lige nu: Voldsom tagbrand raserer etageejendom på Amager Tre opgange er evakueret, men ingen er kommet til skade.

Tre opgange i en ejendom på Tingvej på Amager er lørdag morgen blevet evakueret, efter at en brand har bredt sig til taget.

Politi og brandvæsen fik alarmen om branden klokken 08.28.

»Branden er opstået i et køkken på tredje sal i ejendommen. Herfra har den bredt sig til taget«, siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi.

I forbindelse med branden har politiet evakueret beboerne i tre opgange i ejendommen, der går op til fjerde sal.

»Alle er kommet ud, og der er ingen meldinger om tilskadekomne«, siger vagtchefen.

Ilden har gennembrændt taget over tre opgange i ejendommen, der går op til fjerde sal.

Godt en time efter, at politi og brandvæsen rykkede ud, melder Hovedstadens Beredskab, at den er under kontrol.

»Vi er ved at sikre, at den ikke breder sig yderligere, og så kan vi gå i gang med efterslukningen«, siger operationschef Jan Kirk-Iversen.

Foto: Thomas Borberg

Foto: Thomas Borberg

ritzau