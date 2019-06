100 borgere mobiliseres: Odense kan knække over og tabe en hel generation

Velfærd

Odenses seks udfordringer

#1 FLERE BØRN OG ÆLDRE I 2029 vil der være 2800 flere små børn og 4000 flere ældre i Odense end i dag. Det er voldsomme stigninger på 22 og 47 procent. Det betyder, at antallet af vuggestuebørn vil vokse fra 3,6 til 4,4 per voksen og børnehavebørn fra 7,1 til 8,8 per voksen – hvis ikke der gøres noget.





#2 MANGEL PÅ VELFÆRDSMEDARBEJDERE Siden 2015 har der været omfattende mangel på sygeplejersker og sosu’er på Fyn. En udfordring, som kan vise sig sværere at løse end at finde de nødvendige penge til kernevelfærden. I gennemsnit søger kun fem sygeplejersker, når Odense Kommune slår en stilling op. Samtidig er det blevet endnu sværere at rekruttere sosu’er: I 2018 søgte 10 sosuassistenter per opslået stilling – halvt så mange som i 2016.





#3 MANGLENDE FODFÆSTE I TILVÆRELSEN Psykisk sårbarhed, ensomhed, angst og depression bliver mere og mere udbredt blandt unge. På landsplan har knap hver anden 19-årige kvinde fået hjælp af en psykolog, og mere end hver tredje 19årige kvinde har haft en psykisk lidelse. Vi ser ind i en fremtid, hvor alt for mange unge risikerer at leve et isoleret liv, hvor de føler sig utilstrækkelige. Er Odense ved at tabe en hel generation på gulvet?





#4 FLERE SKAL MED I DET ARBEJDENDE FÆLLESSKAB Blandt landets seks største byer har Odense flest borgere i den arbejdsdygtige alder, som ikke er i arbejde. Derudover har flere end 30 procent af de 05-årige i Odense haft mindst én forælder uden for arbejdsmarkedet de seneste 10 år – væsentligt højere end på landsplan. Den sociale arv gør, at disse børn generelt klarer sig dårligere i skolen.





#5 ULIGHED OG FORSKELLE MELLEM BYDELE Uligheden i Odense er markant. Bydelenes sammensætning går mere og mere i retning af, at man enten bor i et velhavende eller i et mindre bemidlet område. Forskellene kan også ses ved, at børnenes tandsundhed, fravær i skolen og eksamensresultater afhænger af, hvor de bor. Det skaber en skæv by, hvor fx grupper af børn samles på enkelte skoler, mens andre skoler har få elever. Risikerer Odense at knække over?





#6 TILLIDEN TIL VELFÆRDSAMFUNDET ER UNDER PRES Flere end hver anden dansker på +40 år er nervøs for ikke at få tilstrækkelig hjælp som gammel. Og den største bekymring blandt danskerne er, at der ikke bliver råd til velfærd i fremtiden. Den kraftige stigning i antallet af små børn og ældre lægger ekstra tryk på den danske velfærdsmodel.

