Mette F. er under pres fra organisationer og partier: Dansk dreng er ude af fangelejr, nu skal de andre også hentes

Mens Mette Frederiksen forhandler ny regering, syder partierne omkring hende af iver efter at få flere børn og deres mødre ud af de syriske fangelejre, efter at det er lykkedes at få en såret dreng. Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet: Nu er der hul igennem - lad os få resten hjem.