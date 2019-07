Borgere protesterer mod hegn i naturen: Er det trygt at færdes mellem køer og heste i indhegnet natur?

Ja, mener Naturstyrelsen. En gruppe borgere på Mols er uenige. De vil have bedre muligheder for at færdes i ikkeindhegnet natur uden dyr. Friluftsrådet er bekymret over udviklingen.

FOR ABONNENTER

På Mols er en gruppe borgere trætte af, at adgangen til naturen i Mols Bjerge i de senere år er blevet stadig vanskeligere. Større og større indhegninger skyder op på de offentligt ejede arealer for at sikre afgræsning, og selv om det er tilladt at færdes i de fleste områder, er det ikke alle, der føler sig trygge ved at færdes mellem halvvilde heste og køer. Slet ikke med deres hund eller på hesteryg.