Leif Beck Fallesen efter ny møgsag for Danske Bank: Ledelsen må håbe, at der ikke vælter flere skeletter ud af skabet

sagen kort

Danske Banks Flexinvest Fri

Danske Bank har opkrævet for høje gebyrer fra 87.000 kunder, der i 2017 og 2018 investerede deres penge i produktet Flexinvest Fri. Gebyrerne blev hævet 1. juli 2017.

Flexinvest Fri er et produkt, hvor man lader bankens investeringsfolk stå for at udvælge de værdipapirer, der skal investeres i. Det tager banken et gebyr for, som bliver fratrukket éns opsparing.

Alle 87.000 kunder har betalt for meget i gebyr, og for nogle af kunderne har de forhøjede gebyrer betydet, at produktet ikke var egnet for dem. Det afhænger blandt andet af deres risikoprofil og tidshorisonten for investeringen.

Ifølge Finanstilsynet solgte Danske Bank produktet på et tidspunkt, hvor banken samtidig forventede, at kundernes afkast efter gebyrer var lavere end den rente på 0 procent, som der er på en normal bankkonto.

Det vil sige, at banken forventede, at kundernes investeringer rent faktisk ville falde i værdi.

Finanstilsynet er ved at undersøge sagen og forventer at komme med en afgørelse i sensommeren. Direktør Jesper Berg kalder sagen meget alvorlig.

Danske Bank vil kompensere de 87.000 kunder, der samlet får 400 millioner kroner retur. En typisk kunde får 1.000-2.000 kroner.

Danske Bank har sænket gebyrerne for Flexinvest Fri i november 2018.

Kilder: Danske Bank, Finanstilsynet





