Nyt nederlag til Udlændingestyrelsen: Syrere kan blive

Flygtningenævnet omgør endnu to afgørelser fra Udlændingestyrelsen om inddragelse af opholdstilladelse til syrere fra Damaskus-området.

Det oplyser nævnet på sin hjemmeside.

Det er den fjerde af seks prøvesager om udsendelse af syriske flygtninge, hvor nævnet har omgjort Udlændingestyrelsens afgørelse.

Nævnet oplyser i sine afgørelser mandag, at en ung kvinde og en mand får opholdstilladelse efter Udlændingelovens paragraf 7 stk. 2, der handler om individuelle forhold.

»Henset til, at klageren vil indrejse som ung kvinde alene i Syrien, at hun nogen (tid. red) forud for udrejsen i en kort periode har opholdt sig i et konfliktområde i Syrien, hvor oprørsstyrker på tidspunktet for hendes ophold havde delvis kontrol med området«.

»Og at hun har nære familiemedlemmer i Danmark, som har opnået asyl efter udlændingelovens § 7, stk. 1, finder nævnet efter en samlet vurdering, at der er en reel risiko for, at hun ved en tilbagevenden til Syrien vil blive tilbageholdt og afhørt«, skriver nævnet i sin afgørelse i kvindens sag.

På den baggrund finder nævnet, at den unge kvinde er i risiko for at blive udsat for 'asylbegrundede overgreb', hvis hun vender tilbage til området omkring Damaskus, hvor hun kommer fra.

Dog konkluderer nævnet i afgørelsen, at der ikke er grundlag for ophold på baggrund af Udlændingelovens paragraf 7 stk. 3.

Paragraffen giver ret til midlertidig opholdstilladelse, hvis den generelle sikkerhedssituation i et område er 'særligt alvorlig' og er 'præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile'.

Dermed finder nævnet, at området, hvor de to skulle have været udsendt til, er sikkert nok til, at syrere kan vende hjem, såfremt individuelle forhold ikke taler herfor.

Og netop en forbedring i den generelle sikkerhedssituation har været Udlændingestyrelsens begrundelse for at inddrage opholdstilladelsen til syriske flygtninge.

Dog har nævnet i de fire prøvesager endnu ikke fundet, at der ikke var individuelle forhold, som gav syrerne ret til fortsat ophold i Danmark.

I mandens sag lægger nævnet blandt andet mandens bror til grund for omgørelsen af Udlændingestyrelsens afgørelse:

»Der er en reel risiko for, at klageren i forbindelse med en tilbagevenden til Syrien, vil blive tilbageholdt og afhørt om sine brors desertering fra militærtjeneste og om sin egen noget påfaldende adfærd samt tidligere anholdelser«.

» Og at han herunder er i reel risiko for overgreb omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2«, skriver nævnet i afgørelsen.

De resterende to prøvesager vil Flygtningenævnet tage stilling til tirsdag 25. juni.

ritzau