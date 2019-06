Nordsjællandsk mand betalte for overgreb på filippinske børn

Et stort antal børn i Filippinerne blev misbrugt seksuelt, fordi en mand i Nordsjælland havde bestilt og betalt for overgrebene.

Forbrydelsen er mandag blevet vurderet af Østre Landsret, som har idømt den 62-årige mand fængsel i fire år og seks måneder. Det er en skærpelse på et halvt år i forhold til den afgørelse, som Retten i Lyngby oprindeligt traf i november sidste år.

En del af børnene var under 12 år, og nogle var under 15 år.

Hjemme foran sin computerskærm i Nærum kunne Bjarne Nygaard Pedersen følge med i, hvad der foregik på den anden side af Jorden. Det skete igennem fire år fra 2012 til 2016.

Byretten mente sidste år ikke, at en særlig bestemmelse om unges optræden i en pornografisk forestilling kunne bruges på det, som den 62-årige har gjort. Denne vurdering fejes imidlertid mandag til side af landsretten. Paragraffen gælder også i tilfælde, hvor der sker livestreaming af forestillingen, hedder det.

Især piger var ofre

Det var anklagemyndigheden, der havde anket byrettens dom. Kravet var en straf på fængsel mellem seks og syv år.

I nogle tilfælde var der tale om voldtægt, andre gange var det blufærdighedskrænkelse. Især piger var ofre.

I anklageskriftet hedder det, at prisen på et overgreb på et barn lå mellem 120 og 360 kroner. Det var jævnligt barnets mor eller andre familiemedlemmer, som medvirkede.

Ved domsafsigelsen mandag oplyser retsformanden ikke noget om antallet af ofre. Hun nævner dog, at landsretten har dømt den 62-årige i videre omfang end byretten. Her blev han fundet skyldig i 33 forhold.

På den anden side har landsretten frifundet den tiltalte for nogle forhold. Forklaringen er, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at den tiltalte i disse tilfælde havde bestilt og betalt for forbrydelserne.

Nordsjællands Politi indledte efterforskningen i 2016. Det skete på baggrund af et tip fra det amerikanske forbundspoliti, FBI. Den dømte har været varetægtsfængslet siden oktober 2016.

ritzau