Ekskæreste til drabstiltalt: »Jeg ser alt blodet og tænker, at jeg skal væk herfra« Drab og partering skulle dække over voldtægt, hævder ekskæreste til 28-årig drabstiltalt i retten.

Den 28-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt og delvist parteret en kvinde i Hadsund, ringede til sin kæreste den pågældende nat.

Det forklarer hun, da hun tirsdag afgiver forklaring i sagen ved Retten i Aalborg.

»Han siger, han har gjort noget forfærdeligt. Og at jeg skal komme ud i garagen, hvis jeg vil se det«, fortæller hun.

Kvinden går derefter ud i garagen, hvor hun ifølge sin forklaring ser kæresten indsmurt i blod.

»Han siger til mig, at han har slået en kvinde ihjel. Det var fordi, hun ikke skulle sladre om, at han havde voldtaget hende«, refererer kvinden den tiltalte for at have sagt.

Planen var, at han ville skaffe sig af med ligdelene ved at køre dem på lossepladsen, siger kvinden.

Hun beskriver manden som værende fattet og rolig i situationen.

»Han virkede helt normal, hvilket var helt uforståeligt for mig«, siger hun.

Ekskæresten siger i retten, at den tiltalte bad hende hjælpe med at skære liget i stykker. Men hun ville ikke have noget med det at gøre.

»Jeg ser alt blodet og tænker, at jeg skal væk herfra«, siger kvinden.

Han var lidt mandschauvinistisk

Ekskæresten beskriver forholdet til den tiltalte som præget af skænderier.

»Det var ham, der havde bukserne på. Han var lidt mandschauvinistisk. Det var mig, der skulle gøre rent derhjemme. Det var et kvindejob«, siger hun.

Hun fortæller også, at den tiltalte ikke tog et nej for et nej i sengen.

Det var natten til 11. november 2018, at en 40-årig kvinde blev fundet dræbt og delvist parteret i garagen hos den tiltalte.

Kvindeliget lå i en sæk med en ledning omkring. Politiet fandt samme sted en del knive og en sav.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig i manddrab og usømmelig omgang med lig.

Der er afsat tre dage til sagens behandling.

