LINDHOLM

Regeringen og Dansk Folkeparti har i finansloven for 2019 besluttet at oprette et center for afviste udlændinge på øen Lindholm.

Det skal huse stærkt kriminelle udvisningsdømte, der i dag er anbragt på Kærshovedgård nær Ikast. De må ikke frihedsberøves, så der skal være en regelmæssig færgeforbindelse, der vil sende dem ind til Kalvehaves havn, hvis de har lyst til at forlade centeret.

Der er sat 759 mio. kr. af til udrejsecenteret, heraf 210 mio. kr. til etableringen og op mod 225 mio. kr. årligt i driftsudgifter, svarende til 1,8 mio. kr. per udlænding i centeret. Dem skal der være 100-125 af på Lindholm.

