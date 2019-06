Overblik: Det vil den nye regering gøre for byudviklingen

Natten til onsdag landede den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, en aftale med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om grundlaget for en ny S-regering.

Der kommer ikke et regeringsgrundlag, siger Mette Frederiksen, men partierne har udarbejdet et aftalepapir med titlen ’Retfærdig retning for Danmark’.

Vi skaber overblik over, hvad papiret indeholder af tiltag for byudviklingen.

Blandt andet løsnes ghettoaftalen, så det bliver nemmere at få dispensationer for nedrivning, og kommuner kan stille krav om op til en tredjedel almene boliger. Et opgør med det, der er blevet kaldt Blackstone-modellen, hvor udenlandske investorer opkøber og renoverer lejelejligheder for at sælge dem kort efter, er også på tegnebrættet, og det skal blive lettere at købe boliger i landdistrikter.

Derudover skal en ny infrastrukturaftale rumme mere kollektiv transport og cykelinfrastruktur, og en national strategi for bæredygtigt byggeri er også på vej.

En ny boligpolitik

Et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger.

Kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt.

I landdistrikterne oplever borgere og virksomheder, at deres muligheder for at optage realkreditlån afgøres af andre forhold, end det er tilfældet i andre dele af Danmark. En ny regering vil derfor igangsætte et arbejde, der skal undersøge problemet.

En ny regering vil vurdere, om mulighederne for at opnå dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder, i konkrete tilfælde, kan udvides uden for de største byer. Behandlingen af dispensationsansøgninger for de mest udsatte boligområder skal evalueres, så der fremadrettet sikres størst muligt fleksibilitet for kommuner og boligorganisationer til at tilrette udviklingsplaner efter lokale forhold.

Ny klimalov og klimahandlingsplan

Indføre bindende mål med ny klimalov i førstkommende folketingsår.

Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. At nå den sidste del af målet fra 65 til 70 procent vil ifølge partierne kræve endnu ukendte virkemidler.

Årlig opfølgning på klimamål.

En klimahandlingsplan vil udover krav til landbruget rumme følgende:

Energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger.

En national strategi for bæredygtigt byggeri.

Strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industrien og samfundet generelt.

Øge midlerne til grøn forskning og demonstrationsprogrammer.

Muligvis markant udbygge og udnytte havvindpotentialet.

Afsøge muligheden for at Danmark senest i 2030 bygger den første energiø med minimum 10 GW tilkoblet.

Understøtte skovrejsning.

Klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring.

Natur og miljø

Planen har en række punkter på natur- og miljøområdet.

Mere bynær skov bliver et af midlerne til at beskytte drikkevand.

Biodiversitetspakke, blandt andet med mål om mere urørt skov og sammenhængende naturområder.

Hensynet til klima og den grønne omstilling skal integreres i Finansministeriets regnemodeller.

En strategi for cirkulær økonomi skal sikre klogere affaldssortering og omstille af den offentlige sektors indkøb.

Omstilling af transportsektoren

Omstille transportsektoren. Som led i en grøn mobilitetsplan er en lang række initiativer nødvendige for at sikre markant flere elbiler på vejene og den nødvendige omstilling af transportsektoren.

Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030.

Skærpede miljøzoner.

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler skal om muligt fremrykke sit arbejde, så den endelige rapportering ligger færdig før udgangen af 2020. Derefter politisk aftale hurtigst muligt.

Flere investeringer i kollektiv transport og cyklisme i en ny infrastrukturaftale.

Mere bæredygtig flytransport.

Regionerne opretholdes

VLAK-regeringens plan om at skrotte regionerne droppes. I den nye regerings aftale nævnes det i forbindelse med ønsket om et decentralt sundhedsvæsen, og der nævnes ikke mulighed for en styrket rolle til regionerne i øvrigt.

I forbindelse med sundhedsvæsenet ønsker aftalepartierne desuden »en status på kvalitetsfondsbyggerierne«, altså sygehusbyggeriet.