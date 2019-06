Så yngler de danske ulve igen. Seks hvalpe tumler rundt i skoven

FOR ABONNENTER

Ved otte-tiden om morgenen i søndags under nåletræerne et sted i en vestjysk plantage lød et lille klik. Et vildtkamera reagerede på bevægelse i skovbunden. Næste dag tømte frivillige privatpersoner, der arbejder for Naturhistorisk Museum Aarhus, kameraet, og de kiggede en ekstra gang. For her så de de første billeder af et nyt kuld danske ulvehvalpe. Seks små rovdyrhvalpe i alt, der tumlede omkring.