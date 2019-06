Læges drukdate endte med dødsfald på stuegulvet

I en usædvanlig sag er en læge onsdag blevet kendt skyldig i at have efterladt en mand i hjælpeløs tilstand.

Manden døde efter at have indtaget en farlig cocktail af sprut, stoffer og medicin.

Københavns Byret har behandlet sagen, og her er lægen blevet idømt 60 dages betinget fængsel, oplyser retten.

Samtidig mister han tilladelse til at arbejde som læge i to år.

De to mænd mødte hinanden på datingsiden boyfriend.dk. Da de to chattede, kom det hurtigt på tale, at medicin og stoffer skulle være en del af deres aften.

»I dag skammer jeg mig over det, men jeg skrev: »Hvis du holder det mellem os to, har jeg en lægetaske fuld af morfin««, forklarede lægen i retten i sidste uge.

De to mænd drak whisky, røg hash, dyrkede sex, og den ene indtog bedøvende medicin, inden de lagde sig til at sove i hvert sit rum.

Men den ene mand vågnede aldrig igen af den farlige døs på stuegulvet. Her burde lægen have gjort mere for at sikre sig, at elskeren havde det godt.

Fatal aften fandt sted i 2015

Lægen bemærkede godt nok, at hans partner trak vejret lidt besværet, har han forklaret undervejs i sagen.

»Jeg holder øje med ham i en time, og i løbet af den tid bedres vejrtrækningen. Og til sidst trækker han vejret med mellemgulvet, som man skal«.

Han tjekkede også mandens negle.

»Hvis neglene er lyserøde, betyder det, at der er ilt nok til kroppen. Og det var der«.

»Jeg ruskede også i ham. I ved, ligesom man gør med et teenagebarn, der ikke vil stå op. Og der bevægede han øjnene«, forklarede han.

I sin strafbegrundelse lagde Københavns Byret vægt på, at det har taget politiet og anklagemyndigheden meget lang tid at blive færdig med efterforskningen.

Den fatale aften fandt sted helt tilbage i december 2015.

Den tiltalte mand er beskyttet af et navneforbud. Pressen er derfor afskåret fra at skrive, hvor manden arbejder som læge.

Manden har nægtet sig skyldig. Han har nu 14 dage til at beslutte sig for, om han vil anke til landsretten.

ritzau