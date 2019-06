18 kræves fængslet i sag om albansk narkonetværk

I alt 18 personer skal i grundlovsforhør i Københavns Byret torsdag i forbindelse med en sag om smugleri af mere end halvandet ton hård narkotika.

Det oplyser anklager Annika Jensen om dønningerne efter en omfattende politiaktion onsdag, hvor 31 personer blev anholdt forskellige steder på Sjælland. Der er tale om 17 mænd og en kvinde.

Politiet mener at have optrevlet et netværk, som består især af mænd med albansk baggrund. De mistænkes for smugleri af både kokain, heroin og våben.

»Ved ransagningerne onsdag fandt vi over 20 kilo kokain og en masse penge«, siger politiinspektør Torben Svarrer.

Han er leder af specialgruppen Særlig Efterforskning Øst, som har stået for opklaringsarbejdet sammen med politifolk i flere andre lande.

I aktionen onsdag gik betjente i Sverige, Holland, Belgien, Tyskland, Slovenien og Albanien i sving på samme tid.

Smugleed 1.650 kilo kokain og heroin

Samarbejdet er blevet koordineret gennem Europol. Det europæiske anklagersamarbejde Eurojust har også været involveret for at sikre en hurtig og smidig udveksling af oplysninger over landegrænser. Et såkaldt JIT - joint investigation team - har været nedsat for at sikre samarbejdet.

Også i udlandet er der fundet narkotika, penge og våben. I den forbindelse forsøger politiet at klarlægge, om der også har været tale om hvidvask af sorte penge.

Den danske efterforskning har stået på siden oktober sidste år, oplyser politiinspektør Torben Svarrer.

Allerede onsdag aften blev en af de anholdte fremstillet for en dommer. Vedkommende, en 44-årig mand, blev varetægtsfængslet i isolation frem til 23. juli, oplyser anklager Annika Jensen.

Ifølge politiet skal der være blevet smuglet i alt 1650 kilo kokain og heroin.

ritzau