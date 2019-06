S-togene er ramt af kaos efter arbejdsnedlæggelse

S-tog holder stille i København.

Alle linjer er berørt af problemerne.

Det er på grund af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

»Jeg kan bekræfte, at der er en arbejdsnedlæggelse, og jeg opfordrer folk til at holde øje med rejseplanen og trafikinformation«, siger Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB.

Over højtalerne på stationerne bliver passagererne oplyst om, at der er et fagligt møde i gang, skriver Ritzau.

Dansk Jernbaneforbund, der organiserer lokomotivførerne bekræfter, at der er tale om en overenskomststridig strejke.

»Vi undersøger baggrunden for arbejdsnedlæggelsen, og vi opfordrer vores medlemmer til straks at normaliserer arbejdet«, siger Henrik Horup forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund.

Det er ikke mere end en måned siden, at DSB og Dansk Jernbaneforbund nåede til enighed om en række lokalaftaler, der afsluttede en længerevarende strid mellem parterne. Striden udløste en lang række strejker til stor gene for passagererne, og i slutningen af maj glædede både DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen og forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup sig over aftalen, men nu er der uenigheder igen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke helt klart, hvorfor medarbejderne har nedlagt arbejdet, men på facebooksiden ’ Nej til 42 timer - VORES OK20’ er der for en halv time siden lavet et opslag, hvor it-afdelingen i DBS kaldes inkompetent. Der står blandt andet at medarbejderne ikke har fået udbetalt nogle former for tillæg, at de ikke kan søge ferie, eller tjekke om deres vagter stemmer overens med deres normale arbejdstid.

Opdateres