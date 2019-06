Antallet af voksne i vuggestuer og børnehaver er ikke ultimativt

»Ja, det kan jeg godt. Og det er klart, at vi vil blive bekymret, hvis man går på retræte på den forståelse, vi har haft af, hvad et minimum er. Går vi meget længere ned, vil det betyde, at bunden vil blive så lav, at det i virkeligheden ikke vil gøre en forskel. Det har vi brug for, at det gør. Det afgørende for mig er, at børnene og pædagogerne kan mærke det ude på den enkelte institution. Der skal man ikke ned under én til tre og én til seks. For så bliver det for skrabet. Så jeg kan godt blive bekymret«, siger Elisa Rimpler.

SF’s gruppeformand, Jacob Mark, afviser på trods af Pia Olsen Dyhrs udtalelser i begyndelsen af valgkampen, at det har været en del af SF’s ultimative krav, at der højst må være tre og seks børn per voksen i henholdsvis vuggestuer og børnehaver. Det afgørende er ifølge Jacob Mark, at en ny lovbestemt normering bliver »god«.

Men kan du sige, hvor mange børn per voksen der skal være i institutionerne?

»Der er vores model fortsat, at det skal være én voksen til tre børn i vuggestuen og én voksen til seks børn i børnehaven. Men det er ikke ultimativt. Det, der er ultimativt, er, at der skal være en god lovbunden minimumsnormering, og hvordan den præcis ser ud, det finder vi ud af med de tre andre partier, der også har forpligtet sig til at finde en god lovbunden minimumsnormering«, siger Jacob Mark.