»Dybt beklageligt«: Lønfejl fik lokoførere til at lamme S-togstrafikken Fredag stod S-tog stille i tre timer grundet utilfredse lokoførere, der nedlagde arbejdet. DSB erkender fejl.

DSB har haft tekniske problemer med udbetaling af variabel løn til lokoførere, og det er derfor forståeligt, at lokoførerne er utilfredse.

Men det er forkert, at medarbejderne nedlægger arbejdet. Det mener kommunikationschef i DSB Niels-Otto Fisker, som om lønproblemerne siger:

»Det er vi selvfølgelig meget kede af. Det er dybt beklageligt. Det er selvfølgelig vores opgave at kunne det. Men det har vi måtte udskyde nogle dage«.

»Det har tilsyneladende frustreret en række medarbejdere så meget, at man har nedlagt arbejdet i dag. Vi forstår medarbejdernes frustration, men vi synes omvendt ikke, at det er den rigtige måde at udtrykke sin utilfredshed på«, siger kommunikationschefen.

Han fortæller, at DSB fredag har tilbudt medarbejderne, at de kan få en straksudbetaling.

Fredag stod S-togene stille i tre timer, da lokoførere nedlagde arbejdet. Ifølge DSB er arbejdsnedlæggelsen overenskomststridig.

Fra cirka 10-11 holdt lokoførerne et fagligt møde. Her var den manglende løn et af punkterne, fremgår det af et papir, som flere medier har bragt et billede af.

Heraf fremgår det, at der på mødet blandt andet også ville blive diskuteret »ingen tillid til ledelsen« og »ingen mulighed for at søge ferie«.

ritzau