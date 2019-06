3.000 ænder aflives: Mild form for fugleinfluenza på gård ved Næstved

Der er konstateret en mild form for fugleinfluenza i en besætning med gråænder ved Fuglebjerg ved Næstved, og derfor skal besætningens knap 3000 ænder og ællinger nu aflives og destrueres.

Det oplyser Fødevarestyrelsen, som fredag eftermiddag har fået prøveresultater fra Statens Seruminstitut, der bekræfter sygdommen.

Stig Mellergaard, dyrlæge i Fødevarestyrelsen, fortæller, at der er tale om en lavpatogen fugleinfluenza - altså en mild form.

Kan smitte andet fjerkræ

Men ænderne kan smitte andet fjerkræ, og sygdommen kan ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op mod 100 procent.

Aflivningen er derfor nødvendig, fortæller Stig Mellergaard.

»Det er en forebyggelse af, at vi får et alvorligt tilfælde«, siger dyrlægen.

Det er det tredje tilfælde af fugleinfluenza, som er registreret i år.

Aflivningen af de flere tusinder ænder og ællinger vil ske i løbet af weekenden.

»Vi er nødt til at aflive hele besætningen, for når først det her influenzavirus cirkulerer i flokken, så kan det godt være, at nogle ikke er inficeret nu, men så bliver de det på et andet tidspunkt«.

»Og så ville vi kunne blive ved med at pille ænder ud«, siger Stig Mellergaard.

Container med kuldioxid

Ifølge dyrlægen vil de små ællinger formentlig blive aflivet ved at komme i en container med kuldioxid, så de dør hurtigt. De voksne ænder vil formentlig få en overdosis af sovemiddel, fortæller han.

Foruden aflivningen bliver der også oprettet en zone med særlige restriktioner på en kilometer rundt om besætningen.

Der har betydning for både private og professionelle fjerkræejere i området. Ifølge reglerne må fjerkræ og andre fugle samt deres æg ikke flyttes hverken inden for zonen eller ud og ind af zonen.

