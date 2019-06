Trafikkaos omkring Roskilde Festival: »Det ser helt forfærdeligt ud«

Adskillelige festivalgængere er i disse timer fuld gang med at finde vej frem til dette års Roskilde Festival.

Det medfører lange køer, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

FÆRDSEL, ROSKILDE FESTIVAL: Massivt pres på Køgevej i retning mod Køge. Find alternative veje, da trafikken står helt stille. Se skiltning: Det er ikke tilladt at sætte folk af ude på vejen. Det skaber farlige situationer. #politidk #RF19 @orangefeeling — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 29. juni 2019

»Det ser skrækkeligt ud. Der er virkelig lang kø lige nu. Der er massivt pres på, fordi alle skal frem og sætte folk af«, fortæller kommunikationsrådgiver i Midt- og Vestsjællands Politi Camilla Schouw Broholm.

Det er især på Køgevej, der går langs festivalens østindgang. Derudover er Vor Frue Hovedgade presset, da folk her prøver at komme frem til at kunne blive sat af og ude ved Darup, hvor vestindgangen ligger. Det kan medfører farlige situationer.

»Der, hvor der lige nu kan opstå farlige situationer, er ude på Køgevej. Når folk holder stille i køen, begynder de at sætte passagerer af i rabatten. Når de er kommet ud af bilen, ønsker folk at lave en u-vending henover dobbelt optrukne linjer. Det er selvfølgelig forbudt. Og det kan hurtigt ende i endnu mere kaos, hvis der opstår sammenstød«, siger Camilla Schouw Broholm.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer folk til at finde alternative ruter. Eksempelvis ved at sætte folk af på en nærliggende station så som Trekroner eller Høje Taastrup, så de kan tage toget til Roskilde Station. Derfra går der ekstrabusser og anden transport ud til festivalpladsen. Politiet har på grund af det store pres indsat ekstrapersonale i dagens anledning.

»Lige nu holder vi øje med, om køen bliver så lang, at dem, der skal af ved motorvejsafkørslerne omkring Roskilde, kommer til at holde helt stille. Fordi afkørslerne simpelthen er helt pakkede. Derfor har vi sat hastigheden ned til 80 kilometer i timen ude på motorvejen, så folk kører langsommere og ikke risikerer sammenstød. Det har vi heldigvis undgået indtil videre«, siger Camilla Schouw Broholm.

Hun tror, at kødannelsen kommer til at vare indtil klokken 18 i aften – i hele Roskilde by. Derfor må folk væbne sig med tålmodighed.

ROSKILDE FESTIVAL: Politiet har fået flere anmeldelser om ulovlig taxakørsel - også kaldet pirattaxa. Vi opfordrer alle festivalgængere til ikke at medvirke til kriminalitet. Desuden sætter man sig selv i en udsat position ved at benytte pirattaxa #politidk #RF19 — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 29. juni 2019

Derudover har politiet har fået anmeldelser om ulovlig taxakørsel. De opfordrer alle festivalgængere til ikke at medvirke til kriminalitet ifølge et opslag på Twitter. Det vil medføre bøder.