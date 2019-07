Stine Geisler-sagen: Hvordan har et uopklaret drab på en ung gymnasieelev påvirket hendes nærmeste, en mistænkt og politiet?

FOR ABONNENTER

I mange år levede Kirsten Geisler i håbet om, at politiet en dag ville finde frem til gerningsmanden. Til ham, der en juninat i 1990 midt under det københavnske pinsekarneval, dræbte hendes 18-årige datter i et kælderlokale under ejendommen i Teglgårdstræde, hvor Kirsten Geisler bor den dag i dag.