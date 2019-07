Justitsminister: Uvildige eksperter skal gennemgå teledatasager

Justitsminister Nick Hækkerup (S) nedsætter en uafhængig gruppe, der skal gennemgå behandlingen af de sager, der er omfattet af den såkaldte teledatasag. Gruppen skal dog ikke undersøge, hvorfor Rigspolitiet og Rigsadvokaten tilsyneladende ventede i månedsvis med at informere den tidligere justitsminister og offentlighed om skandalen.

Det oplyser den ny justitsminister tirsdag eftermiddag.

»Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet. Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at skyldige ikke går fri. Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en meget alvorlig situation«, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Udmeldingen fra den nye justitsminister kommer 14 dage efter, at teleskandalen blev åbenbaret for offentligheden. En systemfejl i Rigspolitiets system til at behandle teledata har rejst tvivl om bevismaterialer gennem syv år. I alt skal skal 10.776 straffesager granskes for mulige mangler; borgere kan være blevet uskyldigt dømt eller gået fri på grund af politiets ufuldstændige billede af deres adfærd i telenettet.

Et politisk flertal har krævet en uvildig undersøgelse af sagen og hele forløbet. Og både juridiske eksperter og et flertal af partier har ønsket, at der skal uvildige øjne ind over den allerede igangværende proces, hvor Rigspolitiet sorterer i straffesager, hvor manglende teledata kan have gjort en forskel.

De krav og ønsker efterkommer justitsministeren nu.

»Der er behov for uvildige øjne, når myndighedernes fejl har slået skår i vores tillid. Derfor har jeg besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe, der får et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes sagsgennemgang. Samtidig skal rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for hele forløbet«, siger Nick Hækkerup ifølge pressemeddelelsen og tilføjer:

»Jeg forventer, at alle fejl nu kommer frem i lyset og bliver håndteret åbent og ordentligt«.

Den uafhængige kontrol- og styregruppe skal ifølge pressemeddelelsen bestå af en landsdommer, to forsvarsadvokater, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert. Herudover skal de uvildige eksperter have fuld adgang til at antage ekstern bistand som f.eks. it-eksperter.

Politiken undersøger Fejl i telebeviser Rigspolitiet har gennem 7 år fejlbehandlet data om borgernes adfærd i telenettet. Potentielt kan afgørende beviser om borgeres skyld og uskyld være udeladt fra efterforskning og retssager, og kendelser om varetægtsfængslinger, ransagninger og andre indgreb kan være truffet på et ufuldstændigt grundlag. Politi og anklagemyndighed er nu i gang med at gennemgå 10.776 sager for mulige fejl.

Umulig granskning

Politiken har tidligere afdækket, hvordan Rigspolitiet ikke har haft en løbende kvalitetskontrol af sin behandling af data fra teleselskaberne. Og samtidig kan en reel granskning af de over to år gamle sager blive svær eller umulig at gennemføre, idet Rigspolitiet kun gemmer de oprindelige rådata fra teleselskaberne i to år.

I ældre sager kan data potentielt være slettet og umulig at genskabe. Det problem adresserer justitsministeren ikke i pressemeddelelsen.

Parallelt har der været rejst en alvorlig kritik fra juridiske eksperter af Rigspolitiets og Rigsadvokatens ageren i sagen, idet de har undladt at oplyse domstolene om systemfejlen gennem over 100 dage.

Heller ikke Folketinget fik noget at vide, før sagen kom frem i pressen, og også den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har oplyst, at han intet kendskab har haft til sagen. Domstolene blev heller ikke orienteret, hvilket betød, at de i 102 dage afgjorde sager uden at vide, at politiets teledata var usikre.