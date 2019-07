Bandefolk fængsles i halvandet år forud for dom mod dem

I mere end halvandet år skal 14 mænd sidde varetægtsfængslet, indtil sagen mod dem ventes at blive afgjort i maj næste år.

Det har Østre Landsret besluttet onsdag.

De 14 er tiltalt for flere drabsforsøg samt våbenbesiddelse.

Størstedelen af de tiltalte blev fængslet i september sidste år efter en større bandekonflikt mellem grupperne NNV og Brothas.

Retsplejelovens paragraf om længde af varetægtsfængsling siger, at personer tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre en straf på fængsel i seks år eller mere, ikke må sidde fængslet i et sammenhængende tidsrum, der overstiger ét år. Medmindre der 'foreligger særlige omstændigheder'.

Anklager ved Københavns Politi Laura Birch kan dog grundet lukkede døre ikke udtale sig om, hvilke særlige omstændigheder der gør sig gældende for den lange fængsling i denne sag.

De 14 tiltalte personer er alle enten medlemmer af eller har tilknytning til Brothas, fremgår det af sagens anklageskrift.

Ti af dem er tiltalt for at have forsøgt at dræbe et eller flere medlemmer af rivalerne fra NNV, der ifølge politiet er tidligere medlemmer af Brothas, som er gået egne veje.

Om aftenen 17. september 2018 planlagde mindst ni mænd ifølge anklageskriftet et attentat, som skulle ske på vandpibecaféen Arguileh på Amagerbrogade. Her gik tre bevæbnede og maskerede mænd ind på caféen.

Men planen mislykkedes, og der blev ikke affyret skud, da der ikke befandt sig medlemmer af NNV på stedet.

Senere samme aften troppede to bevæbnede mænd op på en spillecafé i Herlev. Heller ikke her blev der skudt. Anklagemyndigheden mener, at en af de tiltalte var blandt gerningsmændene.

Ved tre andre episoder blev der skudt på åben gade. To mænd blev såret.

Ud over de ti, der er tiltalt for drabsforsøg, er fire mænd tiltalt for at have spillet en rolle i forbindelse med de skydevåben, som indgår i sagen.

Der er afsat hele 34 retsdage til behandling af sagen, der begynder 4. december. Sidste retsdag er efter planen i maj 2020.

ritzau