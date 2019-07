Teleselskaber tjekker mangelfulde data til politiet om wi-fi-opkald

Teleselskaberne er i fuld gang med at undersøge omfanget af mangelfulde rådata om såkaldt wifi-telefoni til politiet.

»Det er vi selvfølgelig ved at få afdækket, hvad omfanget og årsagerne er, og vi er i dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet, siger direktør Jakob Willer fra Teleindustrien, teleselskabernes branchesamarbejde, ifølge Ritzau.

Teleskandalen handler om, at politiet gennem syv år på fejlagtig vis har behandlet de rådata, som de har modtaget fra teleselskaberne. Tirsdag kom det så frem, at der tilsyneladende også har været mangler i data om en ny type telefoni fra visse teleselskaber.

Justitsministeriet oplyste tirsdag eftermiddag, at Rigspolitiet har modtaget mangelfulde rådata fra visse teleselskaber. Det skulle dreje sig om oplysninger om kommunikation »ved brug af nyere samtaletjenester«.

Sagen var uoplyst for Teleindustrien, men tirsdag aften fik Jakob Willer at vide, at det drejer sig om rådata fra to teleselskaber og vedrører netbaserede opkald over wi-fi og 4G-nettet, de såkaldte VoWifi og VoLTE.

Når man ringer via wi-fi, bruger man et trådløst netværk frem for de almindelige mobilsignaler.

Eksperter fra de to teleselskaber er nu i gang med at undersøge sagen nærmere, oplyser Jakob Willer til Ritzau.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) understregede over for pressen tirsdag eftermiddag, at den nye sag om manglerne fra teleselskaberne ikke skal blandes direkte sammen med de 10.700 straffesager i perioden fra 2012 til 2019, som et uvildigt kontrolorgan nu skal gennemgå sammen med politi og anklagemyndighed.

»De 10.000 sager handler om, at Rigspolitiet har fået rådata fra teleselskaberne, som skulle omsættes af et program, der i nogle tilfælde har undladt nogle af de data, der skulle med. Det er sagens kerne i skandalesagen. Det andet er så, at nogle teleselskaber efterfølgende har opdaget, at nogle af de oplysninger, som de gav, ikke er tilstrækkelige. Det er noget af det, som også må undersøges nu«, lød det fra den nye justitsminister.

Han har bedt Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at komme med en udførlig redegørelse vedrørende forløbet og en række aspekter i affæren senest 6. september.

Teleoplysningerne om hele befolkningen, som teleselskaberne gemmer i et år, omfatter generelt kun opkald, sms og mms samt masteoplysninger om, hvor en borger nogenlunde befinder sig henne hvornår.

Den netbaserede kommunikation i tjenester som Messenger, Instagram, Skype, Whatsapp, Signal, Viber, Twitter mv. er således aldrig blevet registreret af teleselskaberne.

Alligevel har de mulige mangler fra nogle teleselskaber om de specifikke opkald over wi-fi og 4G-nettet nu ført til, at Rigsadvokaten har fremsendt en ny instruks til alle landets offentlige anklagere: