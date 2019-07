Stor naturbrand på Sjælland: Styr uden om Hove By

En større naturbrand onsdag eftermiddag strækker sig over mellem to og tre hektarer ved Hove Møllegård på Sjælland. På grund af kraftig røg bliver borgere bedt om ikke at køre ind i Hove By, der ligger mellem Hillerød og Roskilde.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Ilden har fat i halmballer og noget mødding.

»Politi og brandvæsen er til stede for at slukke større naturbrand ved Hove Møllegård. Borgere i området bedes holde sig på afstand. Gå gerne indendøre og luk døre og vinduer«, skriver politiet i et tweet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

ritzau