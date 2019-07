Pædagogmedhjælper forflyttes, selv om politi dropper sag

Randers Kommune holder fast i, at en pædagogmedhjælper, der er blevet renset for pædofilianklage, skal forflyttes.

Det skriver Randers Amtsavis.

»Vores vurdering er den samme, som den har været hele tiden. Så nej, han kommer ikke til at kunne vende tilbage til den samme institution«.

»Men vi vil selvfølgelig hjælpe ham med at få et andet job i kommunen«, siger direktør for børn og skole Michael Maaløe til avisen.

Den pågældende pædagogmedhjælper har været mistænkt for at have begået seksuelle krænkelser mod børn i institutionen.

Men politiet har vurderet, at der ikke er grundlag for at sigte manden.

Byrådet i Randers Kommune holdt tirsdag ekstraordinært møde med sagen som det eneste punkt på dagsordenen.

Her besluttede 21 ud af 31 byrådsmedlemmer, at det er op til forvaltningen, hvad der skal ske med den hjemsendte pædagogmedhjælper.

Og forvaltningen holder fast i beslutningen om, at manden ikke skal tilbage til den pågældende institution.

»Vi har som forvaltning til opgave at prøve at regne på de forskellige hensyn, der skal tages«.

»Og i den her sag vejer hensynet til børnene, deres forældre og en god drift i institutionen altså tungt«, siger Michael Maaløe til Randers Amtsavis.

Flere ansatte er gået hjem

Personalet i institutionen er onsdag blevet informeret om beslutningen, og det har ifølge avisen medført, at flere ansatte er gået hjem.

I den faglige organisation FOA mener sektorformand Mogens Bech Madsen, at sagen er dybt beklagelig.

»Det her sætter spørgsmålstegn ved mænds situation i danske dagtilbud. Hvis man anklages for noget alvorligt, som så viser sig at være grundløst, så har man mistet sit arbejde. Det tror jeg, at mange mænd i danske daginstitutioner vil være meget bekymrede for«, siger han til DR Nyheder.

ritzau