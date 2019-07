30 km/t. i København eller 40 km/t.: Borgmester vil sænke bilernes fart efter stor stigning i antallet af cyklistuheld

Flere og flere uheld på vejene i København får borgmester til at ønske lavere hastigheder på vejene. De mange uheld går især ud over cyklisterne.

Trafikken i København er blevet tættere, og det går især ud over cyklisterne.

Ifølge et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der bygger på Vejdirektoratets opgørelse over uheld, er det sket en stigning i trafikuheld på 30 procent fra 2017 til 2018.

Sidste år registrerede politiet 414 tilskadekomne. Det er det højeste antal tilskadekomne i 10 år.

I 2017 gik det ud over 150 cyklister, og i 2018 var det tal steget til 218. Andelen af tilskadekomne cyklister er altså steget med 45 procent på bare et år.

Fungerende Teknik- og Miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL),vil derfor gerne sænke hastigheden på de Københavnske veje.

»Allerhelst skal hastigheden ned på 30 kilometer i timen, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så ned på 40 kilometer i timen«, siger hun til Berlingske.

Antallet af dræbte og tilskadekomne i Københavns Kommune. Kilde: Vejdirektoratet og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Omkring Jagtvej, Østerbrogade og Lyngbyvej er der foretaget forsøg i kommunen, hvor hastigheden er sat ned til 40 kilometer i timen, og her er uheld med personskade til følge faldet med 60 procent, skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Kommunen kan dog ikke bare sænke hastigheden, som de har lyst til. Det kræver en godkendelse fra politiet, der er øverste myndighed på området. Borgmesteren håber, at en ny regering vil lave reglerne om, så kommunen selv kan regulere hastighedszonerne.

Færre biler

Ifølge kommunens målinger er antallet af cykler de seneste år oversteget antallet af biler. Cyklede kilometer i København er stigende, og i 2016 blev der registreret det højeste antal kilometer, siden man begyndte at måle i 1989.

De seneste år er der kommet mange nye trafikanter til det københavnske vejnet. Både skateboards, elektriske cykler og løbehjul gør det farligere at færdes i trafikken, men Karina Vestergård Madsen (EL), mener ikke at kommunens visioner om endnu flere cyklister skal sænkes, fortæller hun til Berlingske.

Hun mener derimod, at der er et maksimum for, hvor mange biler der er plads til. Cyklisterne skal have endnu mere plads og bredere cykelstier, hvis det står til borgmesteren.

Ifølge dokumentationskonsulent i Rådet for Sikker Trafik Jesper Hemmingsen, som Berlingske har talt med, kan en del af årsagen for den store stigning i trafikuheld kædes sammen med antallet af solskinstimer i år 2018. Og især i København, hvor der yderligere er en tidsgevinst ved at springe i sadlen, har der været flere på cykelstierne og dermed også øget risiko for uheld.