Ekspolitikere kan køre gratis på første klasse med DSB resten af livet 26 nuværende medlemmer af Folketinget vil kunne få et frikort til DSB 1’, når de forlader Folketinget.

131 tidligere politikere har et frikort til DSB, hvor de kan rejse på første klasse resten af livet.

Det viser en opgørelse, som Radio24syv bringer.

Optællingen viser desuden, at 26 nuværende medlemmer af Folketinget også vil kunne få frikortet til DSB 1’, når de forlader Folketinget.

Ordningen fremgår af den såkaldte Trafikkontrakt, som Transportministeriet har indgået med DSB.

»De forhenværende medlemmer af Folketinget kan benytte deres frikort til gratis rejser med DSB's, Arrivas og privatbanernes tog i Danmark«.

»Togkortet kan benyttes på første klasse på tog, der har dette«, skriver Transportministeriet i en mail til Radio24syv.

Enhedslistens Søren Søndergaard er ifølge radiokanalen en af de 26 nuværende medlemmer af Folketinget, der står til at kunne få frikortet, når han stopper på Christiansborg. Men han overvejer at frasige sig kortet.

»Det er jo noget pjat, at man som tidligere medlem af Folketinget har den slags privilegier. Folk, som ikke er medlem, skal selvfølgelig selv betale for deres billetter«, siger han.

Også Bertel Haarder, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, Eva Kjer Hansen, Henrik Dam Kristensen, Inger Støjberg, Pia Kjærsgaard, Marianne Jelved og Kristian Thulesen Dahl er blandt de 26 politikere, som har udsigt til at få et frikort til DSB 1’, når de forlader Folketinget.

Ordningen er langsomt ved at blive udfaset

Opgørelsen med de 131 forhenværende politikere er lavet per 10. juni 2019, men tæller ikke de politikere, som netop har forladt Folketinget.

DSB og Folketingets Administration oplyser, at betingelserne for at få det skattepligtige frikort er, at man skal have været medlem af Folketinget eller EU i 12 år, og at man blev valgt ind før 1. januar 2005.

Det betyder også, at ordningen langsomt udfases, og det er fornuftigt, siger Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitetscenter.

»Det er et levn fra gamle dage, hvor man havde nogle helt særlige privilegier, og det er overhovedet ikke nogen tidssvarende ordning, fordi man i dag ikke får sine personalegoder med videre, når man færdig med sit job«, siger han til Radio24syv.

ritzau