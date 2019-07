»Havde jeg vidst det i sidste uge, havde vi naturligvis bedt om at få sagen sat i bero, men nu er min klient blevet dømt«

Politiken Undersøger

Fejl i tele-beviser

Rigspolitiet har gennem syv år fejlbehandlet data om borgernes adfærd i telenettet. Potentielt kan afgørende beviser om borgeres uskyld eller skyld være udeladt fra efterforskning og retssager, ligesom kendelser om varetægtsfængslinger, aflytninger, ransagninger og andre indgreb kan være truffet på et ufuldstændigt grundlag.

10.776 sager skal granskes for mulige fejl. De indledende undersøgelser i en politikreds indikerer manglende teleoplysninger i hver tredje sag.

I formentlig en væsentlig del af sagerne vil det være svært eller umuligt at genfinde de oprindelige rå teledata, idet Rigspolitiet kun har opbevaret disse i to år.

Systemfejlen blev rettet 8. marts 2019, men der gik over tre måneder, før det øvrige retssamfund og Folketinget blev orienteret. Både Rigsadvokaten og Rigspolitiet havde allerede under valgkampen i maj et overblik over sagens skader, men oplysningerne blev først bragt videre efter folketingsvalget.

