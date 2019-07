Brød god skik-reglerne: Et af Danmarks største advokatfirmaer skal betale millionsalær tilbage

Et af Danmarks største advokatfirmaer Bech-Bruun får et alvorligt slag over næsen af Advokatnævnet: Fire af Bech-Bruuns advokater handlede i strid med god advokatskik, da de påtog sig at undersøge sagen om påstået svindel med udbytteskat for Skatteministeriet, uden at Skatteministeriet fik at vide, at Bech-Bruun havde rådgivet en af de formodet største skurke i udbyttesagen.

Advokatfirmaet kalder afgørelsen »forkert«, og vil indbringe sagen for domstolene.

Et flertal på ni af Advokatnævnets 15 medlemmer udtaler kritikken. Nævnet har også besluttet, at Bech-Bruun skal aflevere det salær på 3,5 millioner kroner, som Skatteministeriet betalte advokatfirmaet for at gennemføre undersøgelsen.

De fire advokater, som gennemførte undersøgelsen, skal hver betale 10.000 kroner i bøde.

Et flertal på 11 mod 4 i Advokatnævnet frikender til gengæld firmaet Bech-Bruun i sagen.

»Vi er helt uforstående over for præmisserne i flertallets udtalelse, som indeholder flere afgørende fejlslutninger«, siger Simon Evers Hjelmborg, managing partner i Bech-Bruun.

Sagen kort Bech-Bruun og den tyske bank 29. oktober: Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skriver til Bech-Bruun: I påtog jer at lave advokatundersøgelsen om udbyttesagen uden at oplyse, at I har rådgivet en tysk bank, som er mistænkt i sagen. Forklaring udbedes. 2. november: Bech-Bruuns første forklaring: Ledelsen vidste det ikke, derfor kunne vi ikke oplyse det. Vi burde ikke have rådgivet banken, det beklager vi stærkt. Personalemæssige konsekvenser er draget. 11. november: Bech-Bruuns anden forklaring: Nu har vi undersøgt sagen grundigt – der er ikke noget at komme efter. Rådgivningen af den tyske bank var helt efter bogen, og vi var ikke inhabile i advokatundersøgelsen, for vi vidste først senere, at den tyske bank er mistænkt. 22. januar 2019:Nye dokumenter viser, at Bech-Bruun fortsatte rådgivningen af den tyske bank, mens advokatundersøgelsen foregik. Det oplyste Bech-Bruun ikke i sine to redegørelser til skatteministeren.

»Fejlslutninger, som efter vores opfattelse har ført til et konkret forkert resultat, og som også helt generelt vil medføre meget betydelig usikkerhed vedr. undersøgelser af mulige interessekonflikter i alle advokatvirksomheder. Af disse grunde vil vi straks indbringe sagen for domstolene«, siger han.

»Mister værdi«

Flertallet i Advokatnævnet mener, at advokatundersøgelsen af udbyttesagen, som Bech-Bruun afleverede i december 2017, har ’mistet sin værdi’, fordi den ikke længere kan anses for at være uvildig eller upartisk. De skriver i afgørelsen:

»Interessekonflikten - uanset, at det ikke er godtgjort, at undersøgelsen ikke lever op til den forventede kvalitet - betyder, at undersøgelsen har mistet den forudsatte værdi for Skatteministeriet. Medlemmerne lægger i den forbindelse vægt på, at klager (Skatteministeriet, red.) kunne efterlades med den opfattelse, at undersøgelsen ikke var tilstrækkeligt uvildig eller upartisk«.

Skatteminister Morten Bødskov mener (S), at det var den rigtige beslutning, at tidligere skatteminister Karsten Lauritzen – med bred opbakning i Folketinget – valgte at lade Advokatnævnet se på sagen.

»Afgørelsen bekræfter mig i, at Bech-Bruuns advokater aldrig burde have budt på og fået opgaven med at lave advokatundersøgelsen. Så jeg er tilfreds med, at Advokatnævnet har afgjort, at de involverede advokater var inhabile, og at salæret skal tilbagebetales. Det sender et meget vigtigt signal«, siger Morten Bødskov.

Karsten Lauritzen blev vred

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) var så utilfreds med Bech-Bruuns ageren i sagen om formodet svindel med udbytteskat, at han krævede pengene tilbage for den advokatundersøgelse af sagen, som Bech-Bruun gennemførte for Skatteministeriet i 2017.

Det var ikke advokatundersøgelsen i sig selv, Karsten Lauritzen og ministeriet var utilfreds med - den har ingen foreløbig sat en finger på.

Men en af betingelserne for at få opgaven var, at undersøgelsen skulle være uvildig. Advokatfirmaet måtte ikke have interessekonflikter, som for eksempel kunne opstå, hvis advokaterne havde rådgivet nogle af de mistænkte i udbyttesagen.