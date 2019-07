Et bjerg af data fra 199 kinesiske statsbesøg over 23 år skal gennemgås, før Tibetkommissionen kan afgive sin beretning. Kommissionen tvivler på, at tidsfristen 4. juli 2020 kan nås.

Det er »meget lidt sandsynligt«, at Tibetkommissionen når at afslutte sit arbejde inden for tidsfristen, som er 4. juli 2020. Det skriver kommissionen i en orientering torsdag på årsdagen for genåbningen af Tibetkommissionen.