Tre tiltales for indkøb af droner til IS: »Selv om det kan lyde som indkøbslister til et hobbyprojekt, er det altså dødelig alvor«

Anklagemyndigheden tiltaler to mænd for medvirken til terrorisme og en tredje for forsøg herpå.

Mændene tiltales for at have indkøbt avancerede droner og kameraudstyr til brug under kamphandlinger i Syrien. Udstyret skulle bruges af Islamisk Stat.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

»De tiltalte har ifølge anklageskriftet velovervejet og systematisk skaffet en masse smådele og komponenter, der tilsammen er blevet til slagkraftige terrorvåben«, siger senioranklager Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København.

»Selv om det kan lyde som indkøbslister til et hobbyprojekt, er det altså dødelig alvor – derfor har vi rejst tiltale efter straffelovens terrorbestemmelser«.

Opdateres

ritzau