2018 var det travleste år for brandvæsenet i ti år

Brandvæsenet havde travlt med at slukke brande i 2018, hvor særligt den tørre sommer gav brandmændene mere at lave end normalt.

Samlet rykkede brandvæsenet ud 42.745 gange i 2018, hvilket er det højeste antal i ti år.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen.

De mange udrykninger hænger især sammen med, at der fra maj til juli sidste år var over tre gange så mange naturbrande som normalt.

Brandvæsenet udgøres til dagligt af kommunernes redningsberedskab, men i situationer, hvor der er behov for ekstra mandskab eller specielt materiel, træder Beredskabsstyrelsen til.

Og Beredskabsstyrelsen oplevede sidste år en stigning i antallet af udrykninger til brande på 80 procent sammenlignet med 2017.

»Den helt primære årsag til et travlt år var den meget tørre sommer, hvor vi var indsat til flere assistancer til naturbrande«, siger Hanne Nielsen, vagthavende officer hos Beredskabsstyrelsen.

Hun fremhæver indsatsen ved to store brande i henholdsvis Randbøl Hede syd for Billund og Dokkedal sydøst for Aalborg.

Ud over brandene i Danmark nævner Hanne Nielsen også, at det gav ekstra travlhed, at Beredskabsstyrelsen hjalp med at slukke de voldsomme skovbrande, som hærgede i Sverige gennem flere uger sidste sommer.

»Ud over vores nationale indsats så fyldte den store brand i Sverige også en stor del, da vi var oppe med mange styrker og hjælpe vores naboland«, siger hun.

2018 bød på det højeste antal solskinstimer, der nogensinde er målt i Danmark, og det varme vejr betød samtidig, at jorden var meget tør, hvilket øger risikoen for brande.

Tørken betød desuden, at der i en periode var indført afbrændingsforbud, hvilket forbød bål og brug af grill.

Hvis man ser på andre udrykninger end brand - som for eksempel trafikuheld eller forurening - dykkede brandvæsenets udrykninger med 11 procent fra 2017 til 2018.

Brandvæsenet rykker også ud til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg - kendt som ABA-anlæg - hvis de opfanger røg eller varm. De anlæg er lovpligtige i en række bygninger.

Antallet af den type udrykninger lå tæt på uændret på 16.154 i 2018, når man sammenligner med 2017.

