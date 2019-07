Knivoverfald udløser forvaring og udvisning til tidligere dømt

En 45-årig mand er blevet idømt forvaring for at have stukket en kvinde i venstre knæ og baglår med en køkkenkniv.

Manden er tidligere blevet idømt anbringelse til psykiatrisk behandling i forbindelse med et bankrøveri, han begik med sin bror i 2010.

Dommen til forvaring er faldet ved Retten i Glostrup. Samtidig er 45-årige Cengiz Teker blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Netop udvisning undgik både han og lillebroren i 2011, da de blev dømt for røveri. Men denne gang slipper Teker ikke for at skulle rejse ud af landet til Tyrkiet.

Overfaldet, som han er dømt for tirsdag, fandt sted 1. december 2018. Her overfaldt han først kvinden ved at kaste en stol efter hende og efterfølgende skubbe hende ned i en sofa.

Her stak han hende to gange med kniven.

ritzau