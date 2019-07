Mænd sigtet for at franarre ældre kvinde en halv million

To mænd på 19 og 20 år er blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have narret mere end 500.000 kroner fra en 80-årig kvinde.

Mændene udgav sig ifølge politiet for at være betjente, som ville hjælpe den ældre dame i forbindelse med, at nogen havde forsøgt at hacke hendes bankkonto.

I stedet lænsede de kvindens konto for over en halv million kroner, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet fik anmeldelsen om bedrageriet mandag, mændene blev anholdt tirsdag eftermiddag, og onsdag er de blevet varetægtsfængslet frem til 6. august.

Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby glæder sig over, at det er lykkedes politiet at få fingre i de to mænd hurtigt efter anmeldelsen.

»Dermed er dette usædvanligt grove tilfælde af bedrageri over for en ældre dame bragt til ophør«, siger hun.

»Nu ligger der en masse efterforskning foran os. Vi skal for eksempel se på, om de har lavet andre ting, og hvordan de præcis har gjort i denne sag«, siger Charlotte Skovby.

Grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup blev holdt for lukkede døre. Derfor har offentligheden ikke adgang til, hvilke beviser politiet har mod de to mænd.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvad de sigtede har forklaret ved retsmødet.

Af sigtelsen fremgår det dog, at bedrageriet stod på over en længere periode. Mændene er sigtet for at have franarret den 80-årige kvinde i alt 532.000 kroner ved flere lejligheder.

De har både taget kontakt til hende over telefonen og på hendes adresse i en periode fra 27. juni frem til 9. juli.

Hun udleverede sine koder til netbank og sit NemID til de to mænd i den tro, at de var fra politiet og ville hjælpe hende.

I stedet købte mændene den digitale valuta bitcoins til sig selv for kvindens penge, lyder det i sigtelsen.

I kølvandet på sagen opfordrer Københavns Vestegns Politi endnu engang borgere til at være på vagt over for denne form for kriminalitet.

Borgere bør være skeptiske, hvis nogen henvender sig med økonomiske spørgsmål og udgiver sig for at være politifolk.

Hvis man er i tvivl, skal man bede om at se legitimation. Alternativt kan man ringe til politiet på 114 for at få bekræftet, at der er tale om en ansat ved politiet.

ritzau