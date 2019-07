Sket i ugen: Velkommen til ’Dit liv’ – et rystende realityshow

Sagt i ugen

Sandie Westh radiovært og Twitter-wise guy efter sidste uges musikfestival:

»Det er nu dejligt med faste holdepunkter i livet, som jul, påske, fødselsdage, tvivlsomme somre, momsregnskab og så voksne mennesker, der hvert år efter Roskilde harcelerer over unge mennesker«.

(Twitter)

Allan Lindemark, cand.mag., der arbejder med fundraising og kampagner:

»Borgerlig logik: Unge skal lære at rydde op efter sig selv. Og de rigeste skal have en billig au pair, så de slipper«.

(Twitter)

Digter Peter Laugesen i anledning af denne uges Copenhagen Jazz Festival:

»Jeg går ned ad trappen i junglen omkring huset. Fuglene synger. Der er ingen A- og B-stykker, ingen gusten eftertanke, fuglene synger bare. Det gjorde Charlie Parker også, det var derfor, de kaldte ham Bird, derfor der i mange år efter hans død stod »Bird lives« med den tids primitive kridt og skidt på grå mure overalt i verdens store byer. Minderne mumler. Blå som blæk. Man var en anden. Før underholdningen tog over. Som en gjaldende stemme fra telefonen i brystlommen. En ordre forklædt som kærtegn. Underholdning er gud nu. Gud er tam. Tam-tam trommer det fra drømmenes Afrika«.

(Information)

Lars Ulrich 55-årig trommeslager i Metallica­ inden torsdagens koncert i Parken:

»Hvis folk har fået 47 bajere, og de sætter sig hen ved siden af mig og vil have en lang snak, selv om jeg sidder og spiser middag med min familie og venner, så kan det godt være grænseoverskridende. Men det er ikke så tit, at de grænser bliver overskredet«.

(Berlingske)

Peter Aalbæk Jensen, filmproducent og medstifter af Zentropa om Netflix’ plan om at skrue ned for antallet af cigaretter i egne film og tv-serier.

»Det er mærkværdigt, at man prøver at sige, at ryger folk på film, så animerer det folk til at blive rygere. Men banker man løs på hinanden med et jernrør i en film, så animerer det ikke nogen til at begå vold. Jeg tvivler på, at man stopper vold på amerikansk film og tv. Og så længe den er der, så er hykleriet i højsædet«.

(Mediawatch)

Forfatter Jørgen Johansen om trængsel på pilgrimsstier:

»Første gang jeg var af sted, var vejen til Santiago de Compostela ikke noget tilløbsstykke. Men da jeg kom tilbage mange år senere, var nogle steder, som for eksempel den lille landsby El Cebrero, fyldt med turistbusser, store cykeludflugter, japanere og souvenirbutikker. Nu går folk nærmest i kolonner i vejkanten på nogle strækninger«.

(Kristeligt Dagblad)

Rasmus Elmelund, journalist i debatindlæg:

»Det er ikke Instagrams ansvar at skærme unge mennesker fra at vide, at et andet ungt menneske har det dårligt, at hun er blevet påvirket af voldelige forhold, af onlinemobning og af berømthedens pris. Og heller ikke at man kan have det så dårligt, at man i sidste ende kan finde på at forsøge at tage sit liv«.

(Information)

