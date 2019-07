En umådelig svær opgave: Nu vil fagfolk gør nyt forsøg på at blive enige om ulveplan De største knaster for en ny ulveplan bliver efter alt at dømme bestandens udvikling og begrebet problemulv.

Hvor mange ulve er der plads til i Danmark? Og hvad stiller man op over for ulve, der gentagne gange angriber husdyr eller ikke skyr mennesker?

Det var nogle af de spørgsmål, der delte vandene i Vildtforvaltningsrådet tidligere på året.

Det førte til, at rådet, der er regeringens rådgiver om jagt og vildtforvaltning, opgav at nå til enighed om en ny forvaltningsplan for ulv i Danmark.

Men nu gør rådet et nyt forsøg på at nå til enighed om rammerne for forvaltning af det kontroversielle rovdyr.

»Jeg tror og håber på, at vi kan lande det, ellers ville vi heller ikke have taget det op igen«.

»Men jeg vil også være realist og sige, at det er en umådelig svær opgave«, siger formand for Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen.

Den første forvaltningsplan blev lavet i 2014, efter at en ulv to år tidligere var fundet død i Thy Nationalpark.

Mindst 10 ulve i Danmark

Siden er bestanden af ulve herhjemme vokset.

Eksperter skønner, at der er mindst fire voksne ulve og mindst seks ulvehvalpe i Jylland.

»Det er højspændt emne på alle områder. Der er økonomiske interesser, og der er problematikken omkring angst, som vi må tage meget alvorligt.

»Det er svært, men jeg synes bestemt, det skal have en chance. Men risikoen for, at vi ikke når til enighed er selvfølgelig til stede«, siger Jan Eriksen.

Han forudser, at en af de største knaster - ligesom tidligere - vil være spørgsmålet om, hvor mange ulve der er plads til i Danmark.

Definitionen af en såkaldt problemulv kan formentlig også komme til at fylde meget.

Tilhængere og modstandere

Den nuværende definition af en problemulv er en ulv, der gentagne gange har angrebet husdyr, eller som ikke har udvist den normale skyhed over for mennesker.

Kritikere mener, at definitionen ikke fungerer og i praksis gør det umuligt at få tilladelse til at skyde en problemulv.

Jan Eriksen ser også gerne, at Vildtforvaltningsrådet kommer med bud på, hvordan man kan bygge bro mellem tilhængere og modstandere af ulven.

»Jeg synes, vi skal være med til at modvirke den polarisering, der bliver stærkere og stærkere. Det kan vi kun gøre ved at komme med nogle gennemført fornuftige forslag til forvaltningen af ulv«, siger Vildtforvaltningsrådets formand.

Han forventer, at rådet kan aflevere sine anbefalinger omkring den fremtidige ulveforvaltning til miljøminister Lea Wermelin (S) i slutningen af 2020.

